Fenerbahçe'nin Vedat Muriç aşkı

Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından gündeminden düşmeyen Vedat Muriç'ten vazgeçmiyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran isimlerden olan Kosovalı golcü için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray ile prensipte anlaştığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosunda düşünmediği isimleri de takas olarak kullanmayı planlıyor. Bu arada Çaykur Rizespor'un ise 7 milyon euro'da direttiği ifade ediliyor.

Mert için gözler Gümüşdağ'da

Sarı-lacivertliler, Mert Günok için Başakşehir'in kapısını çalmıştı. Altyapısından yetiştiği F.Bahçe'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki kalecinin transferinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, olumsuz yanıt vermişti. Yönetimin bir kez daha Gümüşdağ ile görüşeceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi.