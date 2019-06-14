14 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç aşkı

Fenerbahçe'nin Muriç aşkı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, sezonun tamamlanmasının ardından gündeminden düşmeyen 'ten vazgeçmiyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonki performansıyla 'e damgasını vuran isimlerden olan Kosovalı golcü için görüşmelerini sürdürüyor. ile prensipte anlaştığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan , 3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosunda düşünmediği isimleri de takas olarak kullanmayı planlıyor. Bu arada 'un ise 7 milyon euro'da direttiği ifade ediliyor.

Mert için gözler Gümüşdağ'da

Sarı-lacivertliler, Mert Günok için Başakşehir'in kapısını çalmıştı. Altyapısından yetiştiği F.Bahçe'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki kalecinin transferinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, olumsuz yanıt vermişti. Yönetimin bir kez daha Gümüşdağ ile görüşeceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi.

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