14 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! 1 yıllık anlaşma

Emre Belözoğlu F.Bahçe'de
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan 'de sıcak bir gelişmesi yaşandı! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu 'nun başkan ile yaptığı görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, forması giyen eski yıldızı ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı ile bugün bir araya gelmiş ve transfer konusunda son detayları konuşmuşlardı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası, sarı lacivertli ekibin, Emre Belözoğlu için kısa süre içerisinde görkemli bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

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