Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! 1 yıllık anlaşma
Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertli ekip, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya gelmiş ve transfer konusunda son detayları konuşmuşlardı.
Edinilen bilgiye göre, yapılan görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası, sarı lacivertli ekibin, Emre Belözoğlu için kısa süre içerisinde görkemli bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
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