11 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Obradovic'ten A. Efes'e tebrik

Obradovic'ten A. Efes'e tebrik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenör , galibiyetten dolayı lacivert-beyazlı takımı tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "'i tebrik ederim. Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi. Maç uzatmalara gitti. Seriye evimizde devam edeceğiz. Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ise maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Farklı bir maç olacağını biliyorduk. Seriyi 2-0 yapmak için gelmiştik. Ancak olmadı. Seriye evimizde devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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