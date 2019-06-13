13 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Skrtel kararsız

Skrtel kararsız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Skrtel’in menajeri : ile görüştük. Kalabilir de gidebilir de! Valbuena, onu her gün arayıp ’a çağırıyor

Sözleşmesi biten 'in durumuyla ilgili menajeri , Radyospor'a konuştu. Halis, ile görüştüklerini belirterek, "Şu anda yeni sözleşme konusunda kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... Normalde 'da çok mutlu. ve gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin. Yıllarca oynadı ve bıktı" dedi. Birçok kulübün transfer için aradığını da belirten Halis, " da ilgileniyor. Valbuena, Skrtel'i her gün arıyor. Onun da Olympiakos'a gelmesini istiyor. Çünkü Skrtel'e güveniyor. Gücünü ve yapabileceklerini iyi biliyor. Orada birlikte başarılı olacaklarını düşünüyor. Yunanlılar bastırıyor; fakat ortada henüz net bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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