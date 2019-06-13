13 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Barcelona’da oynayan ilk Türk unvanının sahibi olan eski Fenerbahçeli ve Kaptanı  82 yaşında hayata veda etti. Acı haberi  resmi siteden duyurdu.

ve 'ın eski futbolcusu 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Kupası, ve zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.

Mekânı cennet olsun.

FENERBAHÇE'NİN EFSANE FUTBOLCUSU ŞEREF HAS KİMDİR?

Şeref Has 27 Eylül 1936; Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir Şeref Has kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir. Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir.

Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı 'nda bırakmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türkiye Milli Futbol Takımı formasını giymiştir. 10 kez milli takım kaptanlığı yapmıştır.

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