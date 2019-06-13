13 Haziran 2019, Perşembe
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Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 13.06.2019
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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