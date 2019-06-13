13 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.06.2019

1. Ligi () takımlarından , 'nin eski futbolcusu 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan 'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 'nin, Türk futbolunun ve 'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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