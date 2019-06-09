09 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

İsmail Köybaşı ‘Avrupa’ diyor

İsmail Köybaşı ‘Avrupa’ diyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.06.2019

'yle olan kontratı biten İsmail ile hiçbir görüşme yapılmadı.

Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki sol bek kariyeriyle ilgili planlarını hazırladı. Avrupa'da devam etmek istediği ama sonuç alamazsa 'den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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