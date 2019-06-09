09 Haziran 2019, Pazar
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İsmail Köybaşı ‘Avrupa’ diyor
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Fenerbahçe'yle olan kontratı biten İsmail ile hiçbir görüşme yapılmadı.
Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki sol bek kariyeriyle ilgili planlarını hazırladı. Avrupa'da devam etmek istediği ama sonuç alamazsa Türkiye'den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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