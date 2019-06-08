08 Haziran 2019, Cumartesi
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Üçünden 40 milyon!
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor.
Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor. Ücretleri de hesaba katıldığında bütçede 40 milyon euro'ya yakın bir kalem oluşacak ve bu yeni transferler için kullanılacak.
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