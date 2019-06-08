08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Üçünden 40 milyon!

Üçünden 40 milyon!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor.

Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor. Ücretleri de hesaba katıldığında bütçede 40 milyon euro'ya yakın bir kalem oluşacak ve bu yeni transferler için kullanılacak.
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