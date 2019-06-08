Üçünden 40 milyon!

Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Transfer için kaynak arayan yönetimin Miha Zajc, Eljif Elmas ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor. Ücretleri de hesaba katıldığında bütçede 40 milyon euro'ya yakın bir kalem oluşacak ve bu yeni transferler için kullanılacak.