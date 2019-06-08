08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ben Arfa inanalım mı!

Ben Arfa inanalım mı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Fenerbahçe'nin Hatem Ben ile anlaştığı haberi taraftarlar arasında heyecana neden oldu... 32 yaşındaki yıldızın geçmiş dönemlerde de gündeme geldiğini hatırlatan sarı-lacivertliler sosyal medyada, birçok mesaj paylaştı.

Fenerbahçe'nin Hatem Ben ile anlaştığı haberi taraftarlar arasında heyecana neden oldu... 32 yaşındaki yıldızın geçmiş dönemlerde de gündeme geldiğini hatırlatan sarı-lacivertliler sosyal medyada, "Getirin artık şu adamı tribünleri coştursun", "Ben Arfa ve Fejsa gelirse namağlup şampiyonuz" gibi yorumlarda bulundu.
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