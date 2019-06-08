08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gözler UEFA’da

Gözler UEFA’da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'nin Fenerbahçe ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan FFP anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine transfer kısıtlaması gelmesi gündemde...

Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'nin Fenerbahçe ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan FFP anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine transfer kısıtlaması gelmesi gündemde...
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