08 Haziran 2019, Cumartesi
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Gözler UEFA’da
Giriş Tarihi: 08.06.2019
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'nin Fenerbahçe ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan FFP anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine transfer kısıtlaması gelmesi gündemde...
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'nin Fenerbahçe ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan FFP anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine transfer kısıtlaması gelmesi gündemde...
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