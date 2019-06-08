08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Skrtel bilmecesi

Skrtel bilmecesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Sözleşmesi 'da bitecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi.

Sözleşmesi 'da bitecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi. Bir başka iddia ise Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde yeni mukavele imzalayacağı yönünde. Skrtel ile Parma, Glasgow Rangers ve da ilgileniyor.
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