08 Haziran 2019, Cumartesi
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Skrtel bilmecesi
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi.
Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi. Bir başka iddia ise Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde yeni mukavele imzalayacağı yönünde. Skrtel ile Parma, Glasgow Rangers ve Olympiakos da ilgileniyor.
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