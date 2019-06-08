08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kaleye efsane

Kaleye efsane
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Di Marzio, PSG’den ayrılan 41 yaşındaki kaleciyi isteyen takımlar arasında Kanarya’nın ön sıralarda yer aldığını söyledi. SKY , Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılan 'a teklif yaptığını bildirdi.

SKY , Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılan 'a teklif yaptığını bildirdi. 41 yaşındaki kaleci, PSG'de geçen sezon 25 maça çıktı. Transfer haberleriyle ünlü Di Marzio da haberi doğruladı. İtalyan gazeteci, "Buffon için Fenerbahçe'nin ismi ön sıralarda geçiyor. Almanya'dan da teklif aldı. Jasper Cillesen ile yollarını ayırmayan hazırlanan da Ter Stegen'in yedeği olarak düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

SÜRE TALEP ETTİ
Buffon'un teklifleri değerlendirdiği, kariyerine nerede devam edeceğine karar vermeden önce biraz düşünmek istediği ifade edildi. Efsane file bekçisi, 176 kez İtalya 'nın formasını giydi. Yaşı ilerlese de geçen sezon gibi bir yıldızlar topluluğunda oynadı. Fenerbahçe'ye gelmesi halinde sadece tecrübesiyle bile iş yapabileceği konuşuluyor. Ayrıca üstün deneyimi ile takıma da güven vereceği ifade ediliyor.

YENİ MACERA
Buffon, ?PSG'ye veda ederken, "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak ben kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe de ona bu fırsatı sundu.

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