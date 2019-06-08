08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bonatini teklifi

Bonatini teklifi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Brezilya'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski Fenerbahçeli Fabio Luciano'dan Leo Bonatini önerisi geldi... 'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Brezilya'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski Fenerbahçeli Fabio Luciano'dan Leo Bonatini önerisi geldi... 'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Luciano'nun, Brezilya U-17 Milli Takım ı'nda iken büyük çıkış yapan Bonatini'nin şans verilmesi halinde Fenerbahçe'de tekrar patlama yapabileceğini söylediği öğrenildi.
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