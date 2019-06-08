08 Haziran 2019, Cumartesi
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Bonatini teklifi
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Brezilya'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski Fenerbahçeli Fabio Luciano'dan Leo Bonatini önerisi geldi... Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı.
Brezilya'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski Fenerbahçeli Fabio Luciano'dan Leo Bonatini önerisi geldi... Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Luciano'nun, Brezilya U-17 Milli Takım ı'nda iken büyük çıkış yapan Bonatini'nin şans verilmesi halinde Fenerbahçe'de tekrar patlama yapabileceğini söylediği öğrenildi.
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