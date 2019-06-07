07 Haziran 2019, Cuma
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Zajc için pazarlıklar sürüyor. Genoa, Parma ve bir Rus takımının teklifi masada. Yönetim, Sloven oyuncunun bonservisi için minimum 8 milyon euro fiyat belirledi. Bu rakamı veren olursa Zajc satılacak. Aksi halde takımda tutulacak. 24 yaşındaki orta sahanın uyum sürecini tamamladığı ve kalması halinde bu yıl patlama yapabileceği ümit ediliyor.
Zajc’ta çıta 8 milyon euro
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Miha ?Zajc için pazarlıklar sürüyor. Genoa, Parma ve bir Rus takımının teklifi masada. Yönetim, Sloven oyuncunun bonservisi için minimum 8 milyon euro fiyat belirledi.
Zajc için pazarlıklar sürüyor. Genoa, Parma ve bir Rus takımının teklifi masada. Yönetim, Sloven oyuncunun bonservisi için minimum 8 milyon euro fiyat belirledi. Bu rakamı veren olursa Zajc satılacak. Aksi halde takımda tutulacak. 24 yaşındaki orta sahanın uyum sürecini tamamladığı ve kalması halinde bu yıl patlama yapabileceği ümit ediliyor.
Zajc, Süper Lig'de 10 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
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