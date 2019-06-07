07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ouwejan yedekte

Ouwejan yedekte
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

ile yollarını ayıran Kanarya'da sol beke de takviye yapılması bekleniyor. bu mevki için yönetimden Aleksandar Kolarov'u isterken Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a ilgi duyduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin 22 yaşındaki sol bek için 6-7 milyon euro istediği de haberde yer aldı. Bu sezon Eredivisie'de 31 maça çıkan Hollanda pasaportlu Thomas 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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