Ouwejan yedekte

İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran Kanarya'da sol beke de takviye yapılması bekleniyor. Ersun Yanal bu mevki için yönetimden Aleksandar Kolarov'u isterken Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a ilgi duyduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin 22 yaşındaki sol bek için 6-7 milyon euro istediği de haberde yer aldı. Bu sezon Eredivisie'de 31 maça çıkan Hollanda pasaportlu Thomas 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.