07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe bayramlaştı

Fenerbahçe bayramlaştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki törene Başkanı ve yöneticiler ile amatör sporcular katıldı.

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma yapıldı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Başkanı 'ün yanı sıra yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlarda mücadele eden genç sporcular katıldı. Vefa Küçük ile genel sekreter Sevil Zeynep Becan, törende birer konuşma yaparak üyelerin bayramını kutladılar. Başkan törende yer almadı.

DR. AYTEN'İ UNUTMADILAR
Yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile voleyboldan sorumlu Simla Türker Bayazıt; atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet eden, kulübün kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran efsane kaptanı Dr. Ayten Salih Berkalp'i bayramda ziyaret etti. Lefkoşa'daki ziyarette Berkalp kulüp müzesine, "Dr. Ayten'in Romanı" isimli kitabı hediye etti.
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