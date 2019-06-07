07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fener’le görüştüm

Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Mircea Lucescu, A Milli Takım'a geliş süreci sırasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de görüştüğünü belirterek, "Ancak istediğim gibi olmadığını gördüm. Federasyon başkanı ile anlaştık" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Takım'a geliş süreci sırasında F.Bahçe ve Beşiktaş ile de görüştüğünü belirterek, "Ancak istediğim gibi olmadığını gördüm. Federasyon başkanı ile anlaştık" dedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 400 milyon euro borcu bulunduğunu vurgulayan Luce, Avrupa ile yarışma arzusundan 3 takımda yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğunu dile getirdi.

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