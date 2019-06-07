07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Berke Özer’e talip var

Berke Özer’e talip var
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Berke Özer, 'den Bournemouth'un transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki Bartlomiej Dragowski'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi.

Berke Özer, 'den Bournemouth'un transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki Bartlomiej Dragowski'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi. Polonyalı file bekçisinin alınamaması halinde, Fenerbahçe ile Berke Özer için resmen temasa geçileceği ileri sürüldü.

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