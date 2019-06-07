07 Haziran 2019, Cuma
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Berke Özer’e talip var
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Berke Özer, Premier Lig'den Bournemouth'un transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki Bartlomiej Dragowski'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi.
Berke Özer, Premier Lig'den Bournemouth'un transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki Bartlomiej Dragowski'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi. Polonyalı file bekçisinin alınamaması halinde, Fenerbahçe ile Berke Özer için resmen temasa geçileceği ileri sürüldü.
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