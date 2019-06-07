07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Silva’da dişli rakipler

Silva’da dişli rakipler
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Sarı lacivertlilerde arayışı 4 koldan sürüyor. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı Andre Silva'nın peşinde olduğunu ileri sürdü.

arayışı 4 koldan sürüyor. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı Andre Silva'nın peşinde olduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçen Portekizli forvet için Wolverhampton, AS Monaco, Valencia ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtiliyor. Sevilla'da 11 gol atan 23 yaşındaki Silva, gelecek sezon sürekli oynayacağı bir takımda olmak istediğini açıklamıştı.

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