07 Haziran 2019, Cuma
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Silva’da dişli rakipler
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Sarı lacivertlilerde golcü arayışı 4 koldan sürüyor. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı Andre Silva'nın peşinde olduğunu ileri sürdü.
Golcü arayışı 4 koldan sürüyor. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı Andre Silva'nın peşinde olduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçen Portekizli forvet için Wolverhampton, AS Monaco, Valencia ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtiliyor. Sevilla'da 11 gol atan 23 yaşındaki Silva, gelecek sezon sürekli oynayacağı bir takımda olmak istediğini açıklamıştı.
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