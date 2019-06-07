07 Haziran 2019, Cuma
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Bilic Tolgay’ı da götürecek!
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Eski 'Kartal' Slaven Bilic, Championship takımlarından West Bromwich'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın transfer listesinde Tolgay Arslan'ın da bulunduğu ileri sürüldü.
Eski 'Kartal' Slaven Bilic, Championship takımlarından West Bromwich'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın transfer listesinde Tolgay Arslan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. Bilic'in, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı gurbetçi orta sahayı beğendiği ve takımında görmek istediği vurgulandı. Bilic, West Ham'ı çalıştırdığı dönemde de Tolgay'la ilgilenmişti. Ancak o dönem bu transfer gerçekleşmedi.
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