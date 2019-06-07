07 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Bilic Tolgay’ı da götürecek!

Bilic Tolgay’ı da götürecek!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.06.2019

 '' , Championship takımlarından 'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın transfer listesinde Tolgay Arslan'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

'' , Championship takımlarından 'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın transfer listesinde Tolgay Arslan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. Bilic'in, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı gurbetçi orta sahayı beğendiği ve takımında görmek istediği vurgulandı. Bilic, West Ham'ı çalıştırdığı dönemde de Tolgay'la ilgilenmişti. Ancak o dönem bu transfer gerçekleşmedi.
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