06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlarda mücadele eden genç sporcular yer aldı.
Törende konuşan Vefa Küçük ile genel sekreter Sevil Zeynep Becan, üyelerin bayramını kutladı.
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