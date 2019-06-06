06 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı 'ün yanı sıra yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlarda mücadele eden genç sporcular yer aldı.

Törende konuşan Vefa Küçük ile genel sekreter Sevil Zeynep Becan, üyelerin bayramını kutladı.

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