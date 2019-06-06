06 Haziran 2019, Perşembe
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Kruse'de Avrupa engeli
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Alman basını, Fenerbahçe’nin golcü listesindeki Max Kruse’un Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma gitmek istediğini belirtti. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün, 31 yaşındaki forveti ikna etmesi için tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi. Bu arada Werder Bremen, Kruse'la 'takım bulamazsa' yeniden anlaşacağı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
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