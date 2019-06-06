06 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. ’ın ’nin West Ham’a satılması halinde Sırp sol bek Kolarov'un transferini istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de sol bek Kaldırım'a West Ham United'ın talip olmasının ardından bu mevki için Aleksandar Kolarov iddiası ortaya atıldı... Teknik direktör 'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtildi. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi. Frikikleri ve uzaktan sert şutlarıyla tanınan tecrübeli oyuncu, Sırp 'nın da değişmez isimleri arasında yer alıyor. Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı merak konusu... Aleksandar'ın şu anki piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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