Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü

Inter'de yeni hoca Conte'nin yönetimle yaptığı görüşmede Victor Moses'in transferi için temasların başlaması talimatını verdiği açıklandı. Oyuncunun bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunuyor.

Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluk kiralamıştı. Ancak Chelsea'nin sözleşmeye 'satışı halinde kontratı tek taraflı sonlandırma' maddesi koydurduğu dile getiriliyor.



BAYRAMLAŞMA BUGÜN

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.