06 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü

Moses'a yol göründü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Inter'de yeni hoca Conte'nin yönetimle yaptığı görüşmede Victor Moses'in transferi için temasların başlaması talimatını verdiği açıklandı. Oyuncunun bonservisi İngiliz ekibi 'de bulunuyor.

Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluk kiralamıştı. Ancak 'nin sözleşmeye 'satışı halinde kontratı tek taraflı sonlandırma' maddesi koydurduğu dile getiriliyor.

BAYRAMLAŞMA BUGÜN
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

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