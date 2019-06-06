06 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe final için parkede

Fenerbahçe final için parkede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile arasındaki üçüncü maç bugün Bursa'da oynanacak.Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile arasındaki üçüncü maç bugün Bursa'da oynanacak. Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

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