05 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin radarındaki Caputo göz kamaştırıyor

Caputo göz kamaştırıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.06.2019

'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi.

'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi. 38 maçın tamamında oynadı. 16 gol attı. 3 asist yaptı. Maç başına 2.5 şut attı. 1.2 kilit pas verdi.

EN İYİ TEKLİF BARCELONA'DAN
Fenerbahçe'nin tecrübeli guardı Kostas Sloukas'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yunan oyuncu ile , , CSKA ve ilgileniyor. Kanarya da kadrosunda tutmak istiyor. Avrupa basınında Kostas Sloukas'a en iyi teklifin Barcelona tarafından yapıldığı kaydedildi.

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