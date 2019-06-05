Fenerbahçe'nin radarındaki Caputo göz kamaştırıyor
Ersun Yanal'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi.
Ersun Yanal'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi. 38 maçın tamamında oynadı. 16 gol attı. 3 asist yaptı. Maç başına 2.5 şut attı. 1.2 kilit pas verdi.
EN İYİ TEKLİF BARCELONA'DAN
Fenerbahçe'nin tecrübeli guardı Kostas Sloukas'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yunan oyuncu ile Barcelona, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos ilgileniyor. Kanarya da kadrosunda tutmak istiyor. Avrupa basınında Kostas Sloukas'a en iyi teklifin Barcelona tarafından yapıldığı kaydedildi.
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