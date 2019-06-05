05 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın

Bayramlaşma yarın olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek.

Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek. Törene, yöneticiler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

ALİ KOÇ KUTLADI
Fenerbaçe Başkanı , Ramazan Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Koç "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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