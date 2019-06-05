05 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

West Ham Hasan Ali için bastırıyor

West Ham bastırıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.06.2019

önceki gün West Ham United'ın 'ı istediğini yazmıştı. ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi.

önceki gün West Ham United'ın 'ı istediğini yazmıştı. ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcu, West Ham'ın bu ilgisine sıcak bakıyor.

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