05 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
West Ham Hasan Ali için bastırıyor
Giriş Tarihi: 05.06.2019
BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi.
BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcu, West Ham'ın bu ilgisine sıcak bakıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı