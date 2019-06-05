West Ham Hasan Ali için bastırıyor

BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi.

BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcu, West Ham'ın bu ilgisine sıcak bakıyor.