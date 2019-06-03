03 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 7 yabancı alabilir!

Fenerbahçe 7 yabancı alabilir!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan , yaz transfer döneminde takıma 7 yabancı takviyesi birden yapabilir.

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi biten oyuncuların ayrılmasıyla yabancı kontenjanında 9 oyuncu kaldı: (Isla, Jailson, Elif, Dirar, Zajc, Moses, Frey, ve ). Reyes ile Kameni'nin takımda düşünülmediği ortamda yönetim yaz döneminde 7 yabancı alma hakkına sahip bulunuyor.
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