03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe 7 yabancı alabilir!
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takıma 7 yabancı takviyesi birden yapabilir.
Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi biten oyuncuların ayrılmasıyla yabancı kontenjanında 9 oyuncu kaldı: (Isla, Jailson, Elif, Dirar, Zajc, Moses, Frey, Reyes ve Kameni). Reyes ile Kameni'nin takımda düşünülmediği ortamda yönetim yaz transfer döneminde 7 yabancı alma hakkına sahip bulunuyor.
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