02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Soldado, Fenerbahçe'ye veda etti

F.Bahçe'de bir veda daha!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 Giriş Tarihi: 02.06.2019

ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten İspanyol futbolcu Roberto , sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

, kendisine ait hesaplarından paylaştığı veda mesajında, " dönemim buraya kadarmış, bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Gidiyorum ama bir elveda değil. kesinlikle döneceğim" diyen Soldado, "Bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolu destekleyecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım. İçinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan." görüşlerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra yöneticilere ve teknik heyete teşekkür eden İspanyol futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladınız. En iyisini yapabilmem için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum. Gözümüzde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum. Mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa sürede dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe."

İşte Soldado'nun yaptığı o paylaşım:

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