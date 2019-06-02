02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Zapata hala listede

Zapata hala listede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Milan ile sözleşmesi biten gündemdeki yerini koruyor.

Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya, de giderse Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçecek. teklifler de alan 32 yaşındaki Zapata'dan yönetimin biraz beklemesini istediği gelen haberler arasında...
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