02 Haziran 2019, Pazar
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Zapata hala listede
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Milan ile sözleşmesi biten Cristian Zapata gündemdeki yerini koruyor.
Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya, Skrtel de giderse Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçecek. Başka teklifler de alan 32 yaşındaki Zapata'dan yönetimin biraz beklemesini istediği gelen haberler arasında...
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