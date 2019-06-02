02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Slimani’ye destek

Slimani’ye destek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Cezayir 'na çağrılması eleştiri konusu olan İslam 'ye hocası Djamel Belmadi sahip çıktı.

Belmadi, " çok deneyimli bir oyuncu. Uluslararası tecrübeye sahip. Naidji buna sahip değil. Ben Slimani'ye güveniyorum. İnsanlar Slimani'nin Cezayir için neler yaptığını çabuk unutuyor" dedi.
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