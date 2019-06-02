02 Haziran 2019, Pazar
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Slimani’ye destek
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Cezayir Milli Takımı'na çağrılması eleştiri konusu olan İslam Slimani'ye hocası Djamel Belmadi sahip çıktı.
Belmadi, "Slimani çok deneyimli bir oyuncu. Uluslararası tecrübeye sahip. Naidji buna sahip değil. Ben Slimani'ye güveniyorum. İnsanlar Slimani'nin Cezayir için neler yaptığını çabuk unutuyor" dedi.
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