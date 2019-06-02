02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Lukaku&Moses, Inter'in listesinde

Lukaku & Moses Inter'in listesinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Inter'in başına geçen Conte'nin transferde hedeflerinin ve olduğu belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, 3-5-2 sistemine dönmeyi düşündüğü vurgulanırken, kanatta 'de 2 yıl birlikte çalıştığı Moses'i oynatmayı planladığı ifade edildi. Chelsea, ile yaptığı kiralık anlaşmada Moses'i satma hakkına sahip.
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