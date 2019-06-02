02 Haziran 2019, Pazar
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Zajc, 6 milyon euro’ya satıldı!
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın 6 milyon euro'ya bir Rus kulübüne satıldığı ileri sürüldü.
Sloven orta saha için bir süredir teklifler olduğu konuşuluyordu ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Devre arasında Empoli'den Kanarya'ya transfer olan 24 yaşındaki Zajc, Süper Lig'de sarılacivertli forma ile 10 maçta 2 gol attı.
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