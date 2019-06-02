02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Zajc, 6 milyon euro’ya satıldı!

Zajc 6 milyon euro’ya satıldı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

için kaynak arayan 'de Miha 'ın 6 milyon euro'ya bir Rus kulübüne satıldığı ileri sürüldü.

Sloven orta saha için bir süredir teklifler olduğu konuşuluyordu ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Devre arasında Empoli'den Kanarya'ya olan 24 yaşındaki , 'de sarılacivertli forma ile 10 maçta 2 gol attı.
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