02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Allahyar heyecanlı

Allahyar heyecanlı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Kanarya'nın bu sezonki ilk transferi Sayyadmanesh...

İranlı golcü, 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran'da resmen açıklanacak. Bu sezon Ligi'nde 15 maçta 2 gol, 2 asist gerçekleştiren genç forvet üstün yetenekleriyle 'geleceğin yıldız adayı' olarak gösteriliyor. , için şimdiden hazırlıklara başladığını duyurdu.
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