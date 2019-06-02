02 Haziran 2019, Pazar
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Allahyar heyecanlı
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Kanarya'nın bu sezonki ilk transferi Allahyar Sayyadmanesh...
İranlı golcü, 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran'da resmen açıklanacak. Bu sezon İran Ligi'nde 15 maçta 2 gol, 2 asist gerçekleştiren genç forvet üstün yetenekleriyle 'geleceğin yıldız adayı' olarak gösteriliyor. Allahyar, Fenerbahçe için şimdiden hazırlıklara başladığını duyurdu.
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