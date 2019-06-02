02 Haziran 2019, Pazar
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Mısır Milli Takımı'nın bankolarından olan Trezeguet, 35 kez giydiği ulusal forma ile 5 gol attı. Genç yıldız, Kasımpaşa forması ile toplamda 71 maçta 25 gol, 18 asist üretti.
Fenerbahçe'den Trezeguet atağı
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Sarı-lacivertliler, Yanal’ın çok istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Paşa’ya resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Yacine Brahimi'de sonuca ulaşamayınca Kasımpaşalı Trezeguet'ye yöneldi... Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Mısırlı oyuncu için önümüzdeki hafta içinde resmi teklif sunulacağı belirtiliyor. Yanal'ın 24 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ve alınması halinde takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi. İki kanatta da görev yapabilen Trezeguet, Süper Lig'de bu sezon 9 gol attı, 9 da asist gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asisti var. Başkan Ali Koç'un Fransız devi Olympique Lyon'un da talip olduğu ve ciddi şekilde ilgilendiği yıldız futbolcunun transferi için bu kez keseyi açacağı dile getiriliyor.
Mısır Milli Takımı'nın bankolarından olan Trezeguet, 35 kez giydiği ulusal forma ile 5 gol attı. Genç yıldız, Kasımpaşa forması ile toplamda 71 maçta 25 gol, 18 asist üretti.
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