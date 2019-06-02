02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Trezeguet atağı

Fenerbahçe'den Trezeguet atağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Sarı-lacivertliler, Yanal’ın çok istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Paşa’ya resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Yacine Brahimi'de sonuca ulaşamayınca Kasımpaşalı Trezeguet'ye yöneldi... Teknik direktör 'ın çok istediği Mısırlı oyuncu için önümüzdeki hafta içinde resmi teklif sunulacağı belirtiliyor. Yanal'ın 24 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ve alınması halinde takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi. İki kanatta da görev yapabilen Trezeguet, 'de bu sezon 9 gol attı, 9 da asist gerçekleştirdi. 'nda da 1 asisti var. Başkan 'un Fransız devi 'un da talip olduğu ve ciddi şekilde ilgilendiği yıldız futbolcunun transferi için bu kez keseyi açacağı dile getiriliyor.

Mısır 'nın bankolarından olan Trezeguet, 35 kez giydiği ulusal forma ile 5 gol attı. Genç yıldız, Kasımpaşa forması ile toplamda 71 maçta 25 gol, 18 asist üretti.
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