02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu

Fenerbahçe-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beko ile 'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın 'da yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü 'ın ev sahipliğinde 'da yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.

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