02 Haziran 2019, Pazar
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Neustadter: "Sözler tutulmadı"
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi biten Rus savunmacı Neustadter ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Neustadter, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, "Bu sezon F.Bahçe'de 30'dan fazla maç oynadım. Lig ortasında teknik direktör değişti. Bana söz verilmesine rağmen sadece 6 kez sahaya çıktım" dedi.
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