02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Neustadter: "Sözler tutulmadı"

Neustadter: Sözler tutulmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi biten Rus savunmacı ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.

ile sözleşmesi biten , Rus basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, "Bu sezon F.Bahçe'de 30'dan fazla maç oynadım. Lig ortasında teknik direktör değişti. Bana söz verilmesine rağmen sadece 6 kez sahaya çıktım" dedi.
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