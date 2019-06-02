02 Haziran 2019, Pazar
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Özdemir’e tebrik ve hatırlatma!
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Fenerbahçe, TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir' tebrik ederken, yeni yönetimden beklentilerini de sıraladıa.
Resmi siteden yapılan açıklamada "Sayın Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "TFF tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir."
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