02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Özdemir’e tebrik ve hatırlatma!

Özdemir’e tebrik ve hatırlatma!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

, başkanlığına seçilen ' tebrik ederken, yeni yönetimden beklentilerini de sıraladıa.

Resmi siteden yapılan açıklamada "Sayın ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: " tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir."
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