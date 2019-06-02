02 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yönetim UEFA’yı bekliyor

F.Bahçe'de yönetim UEFA’yı bekliyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.06.2019

yönetiminin gözü 'dan gelecek habere çevrildi.

, şartlarına uymadığı gerekçesiyle 'yi üst kurula sevk etmişti. Sarı-lacivertli yönetim ise finansal raporları UEFA'ya göndermişti. Şimdi UEFA'dan gelecek haberi bekleyen yönetim, davet geldiğinde UEFA merkezine gidecek ve bir savunma yapacak. Savunmayı bizzat yapacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Obradovic: Sadece bir galibiyet aldık Obradovic: "Sadece bir galibiyet aldık"
Gel beraber Mesut olalım Gel beraber Mesut olalım
Özdemir’e tebrik ve hatırlatma! Özdemir’e tebrik ve hatırlatma!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör