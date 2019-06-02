02 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de yönetim UEFA’yı bekliyor
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Fenerbahçe yönetiminin gözü UEFA'dan gelecek habere çevrildi.
UEFA, Finansal Fair Play şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi üst kurula sevk etmişti. Sarı-lacivertli yönetim ise finansal raporları UEFA'ya göndermişti. Şimdi UEFA'dan gelecek haberi bekleyen yönetim, davet geldiğinde UEFA merkezine gidecek ve bir savunma yapacak. Savunmayı bizzat Ali Koç yapacak.
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