01 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Obradovic: "Sadece bir galibiyet aldık"

Obradovic: Sadece bir galibiyet aldık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde 'ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarımıza oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Topu iyi paylaştık. Sadece bir galibiyet aldık. Fark hiç önemli değil. Pazartesi günü 'ın vereceği reaksiyona hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ENE: "İLK MAÇI FARKLI KAYBETTİK"

TOFAŞ Başantrenörü , karşısında kırılma anlarında çabuk pes ettiklerini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ene, "Bugün çok daha farklı oynamayı arzu ediyorduk. Kırılma anlarında çabuk pes ettik. İlk maçı farklı kaybettik. Bir anlamda oyunun içinde kalamayan ve aklıyla oynamayan takım Fenerbahçe Beko'ya karşı sıkıntı yaşar. Biz her zaman enerji ve çabamızla bir yerlere geldik. Kolay değil, rakibinizin kalitesi ortada. Önümüzdeki maçlarda iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Beko 102-68 TOFAŞ | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Beko çok farklı! Fenerbahçe Beko çok farklı!
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...
Alex yıldız futbolcuyu F.Bahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim Alex yıldız futbolcuyu F.Bahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör