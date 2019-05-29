29 Mayıs 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

İstikrar abidesi

İstikrar abidesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen , bu sezon F.Bahçe’yi çalıştıran 3 hocanın da vazgeçilmez oldu

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Kaldırım geldi. Tribünlerin en çok eleştirdiği oyunculardan biri olan Hasan Ali, sarı-lacivertlilerde görev yapan 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Cocu, Koeman ve , bu oyuncuya 31 lig maçında forma verdi. 2 bin 701 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde en çok şans bulan ismi oldu. Hasan Ali en istikrarlı futbolcu unvanını alırken, sezonu 3 gol, 5 de asistle tamamladı. Bu arada ligde 174 dakika sahada kalan , sezonun hayal kırıklığıydı.

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