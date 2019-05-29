İstikrar abidesi

Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Hasan Ali, bu sezon F.Bahçe’yi çalıştıran 3 hocanın da vazgeçilmez oldu

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Hasan Ali Kaldırım geldi. Tribünlerin en çok eleştirdiği oyunculardan biri olan Hasan Ali, sarı-lacivertlilerde görev yapan 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Cocu, Koeman ve Ersun Yanal, bu oyuncuya 31 lig maçında forma verdi. 2 bin 701 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde en çok şans bulan ismi oldu. Hasan Ali en istikrarlı futbolcu unvanını alırken, sezonu 3 gol, 5 de asistle tamamladı. Bu arada ligde 174 dakika sahada kalan Alper Potuk, sezonun hayal kırıklığıydı.