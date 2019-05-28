28 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kostas Fortunis ile temasa geçti! Kosta Fortunis kimdir?

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Görüşmeler başladı...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

çalışmalarını sürdüren , forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kostas Fortunis ile temasa geçti.

yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Kostas Fortunis ile temasa geçti. Bu sezon 48 maçta 18 gol, 6 asist ile oynayan Fortunis'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kostas Fortunis kimdir?

16 Ekim 1992 Trikala doğumlu olan Fortunis 1.83 boyunda ve 10 numara mevkiinde forma giyiyor. 26 yaşındaki yıldız isim futbola doğduğu kent olan Trikala'da başladı.

Fortunis daha sonra sırasıyla Asteras Tripolis, Kaiserslautern ve Olympiakos formaları giydi. 26 yaşındaki futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Olympiakos forması giyiyor.

Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda

Yenetekli futbolcunun Olympiakos ile 3 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon takımında 48 maça çıkan Yunan 10 numara 18 gol atıp, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kostas Fortunis'in 2020 yılının haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

Yunanistan Milli Takım formasını 40 kez giyen yıldız futbolcu 4 gol atma başarası gösterdi.

Fenerbahçe Kostas Fortunis'in peşinde

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe... Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör