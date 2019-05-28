Karagümrük 1. Lige yükseldi!
TFF 2. lig ekiplerinden yükselme maçında Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanana maçta Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u 2-0 yendi ve adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.
Fatih Karagümrük'ün gollerini 69. dakikada Selçuk Alibaz, 87. dakikada Ahmet Aras attı.
Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu.
Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 83 Umut Sözen), Ümit Yasin Arslan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Oğuz Kocabal, Dilaver Güçlü, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Berk İsmail Ünsal
Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bilal Aziz Özer, Çağrı Ortakaya (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Barış Özbek, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Turgut Doğan Şahin (Dk. 90+2 Şenol Can), Mehmet Batdal (Dk. 78 Ahmet Aras)
Goller: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 56 Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Dk. 88 Erkan Zengin, Dk. 88 Ahmet Aras, Dk. 90+3 Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)
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