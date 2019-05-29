29 Mayıs 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Topal isyan etti

Topal isyan etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.05.2019

karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı.

karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı. Kırgınlık ve kızgınlıkların yaşanabileceğini belirten yıldız futbolcu, "Yaşanan olayın ardından, 'Gideceğim, vefasızlık' gibi sözleri telaffuz etmedim. Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" açıklamasında bulundu.

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