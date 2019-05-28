28 Mayıs 2019, Salı
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık, hayatını kaybetti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı lacivertli kulübün başkanlığını üstlenmişti.
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