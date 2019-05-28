28 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Spor Kulübü'nün eski başkanlarından , hayatını kaybetti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden 'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı lacivertli kulübün başkanlığını üstlenmişti.

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