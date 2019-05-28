28 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.05.2019

, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

, sahasındaki ilk maçta 82-72 kazanırken 'daki mücadeleyi 88-85 galip bitirmişti.

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