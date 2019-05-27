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Volkan Demirel'le son kez
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Cezalı Harun Tekin'in yerine kaleyi koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de son maçını oynadı.
Süper Lig'de 7 karşılaşma sonra forma şansı bulan tecrübeli file bekçisi ilk yarıda iki kritik kurtarış yaparken, Mevlüt'ün golünde yapacak fazla bir şeyi yoktu. Sözleşmesi biten Volkan'a yeni kontrat önerilmezse 17 yıllık Fenerbahçe kariyeri bitecek. Yönetimin, Volkan'a gelecek sezon için idari bir görev ya da teknik heyette yer almasını teklif edebileceği konuşuluyor.
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