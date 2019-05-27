27 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan Demirel'le son kez

Volkan Demirel'le son kez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Cezalı 'in yerine kaleyi koruyan , 'de son maçını oynadı.

'de 7 karşılaşma sonra forma şansı bulan tecrübeli file bekçisi ilk yarıda iki kritik kurtarış yaparken, Mevlüt'ün golünde yapacak fazla bir şeyi yoktu. Sözleşmesi biten Volkan'a yeni kontrat önerilmezse 17 yıllık kariyeri bitecek. Yönetimin, Volkan'a gelecek sezon için idari bir görev ya da teknik heyette yer almasını teklif edebileceği konuşuluyor.
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