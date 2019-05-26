26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi, Fenerbahçe yolunda! Resmi açıklama

Vedat Muriqi F.Bahçe yolunda! Resmi açıklama
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Başkanı Hasan , Vedat Muriqi'nin transferi konusunda yönetimiyle yarın bir araya gelip görüşeceklerini açıkladı.

Başkanı Hasan , Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçeli yönetici Semih Öztürk ile yarın görüşeceklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin 'ye transferi konusunda başkan Hasan Kartal ile sarı lacivertli yönetici Semih Özsoy yarın bir araya gelecek ve transferle ilgili son detayları görüşecek.

Fenerbahçe'nin Muriqi'nin transferinde bazı isimleri takasta kullanmayı planladığı ve bu isimlerin Frey ve Reyes olduğu öğrenilirken, Rizespor'un ise Alper Potuk ve Barış Alıcı ile birlikte bir miktar para talep ettiği kaydedildi.

MURIQI FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan Rizespor'da 2. yarıda inanılmaz bir yükselişe imza atan Muriqi'nin, yöneticilerle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye gitme isteiğini aktardığı da ifade edildi.


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