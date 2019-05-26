Vedat Muriqi, Fenerbahçe yolunda! Resmi açıklama

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe yönetimiyle yarın bir araya gelip görüşeceklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçeli yönetici Semih Öztürk ile yarın görüşeceklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda başkan Hasan Kartal ile sarı lacivertli yönetici Semih Özsoy yarın bir araya gelecek ve transferle ilgili son detayları görüşecek.

Fenerbahçe'nin Muriqi'nin transferinde bazı isimleri takasta kullanmayı planladığı ve bu isimlerin Frey ve Reyes olduğu öğrenilirken, Rizespor'un ise Alper Potuk ve Barış Alıcı ile birlikte bir miktar para talep ettiği kaydedildi.

MURIQI FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan Rizespor'da 2. yarıda inanılmaz bir yükselişe imza atan Muriqi'nin, yöneticilerle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye gitme isteiğini aktardığı da ifade edildi.