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Unvanını korudu!
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Spor Toto Süper Lig 2018-109 sezonunu 0 averajla tamamlayan sarı lacivertli ekip unvanını korudu.
Antalyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, ligi 'sıfır' averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu. Sarı-lacivertliler, ligi 5'inci bitirdiği 1990-91 sezonunda da 53 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol görmüştü.
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